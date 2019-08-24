شكرا لقرائتكم خبر عن أول اعتراف إماراتي رسمي بقصف السعودية ودعم الحوثيين بطائرات مسيرة .. وتهديدات جريئة تثير غضب الملك... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اعتراف رسمي ، لوح ضاحي خلفان بقصف أهداف سعودية عبر طائرات مسيرة.

وقال خلفان، في تغريدة على تويتر، إن أحد "الجنوبيين" في المجلس الانتقالي التابع لأبوظبي في جنوب اليمن، عزم على شراء 1500 طائرة مسيرة.

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مقربون من دائرة الحكم في المملكة العربية السعودية، أثار غضبهم تصريح خلفان، واعتبروه تهديدا إماراتيا بقصف المملكة،واعترافا صريحا بدعم الحوثيين بالطائرات المسيرة.

ففي رده على تغريدة خلفان، قال الدكتور علي التواتي القرشي، في تغريدة رصدها محرر "بويمن" ‏أراك تلوح بالطائرات المسيرة كثيراً .. يبدو أن جنوبيك الذي تتحزم به قد تبرع بها فعلاً.. وأن احداها هي التي أصابت حقل شيبة "في الأراضي السعودية" .

وكانت تقارير دولية اتهمت الإمارات بتهريب أسلحة ومعدات تصنيع عسكرية للحوثيين الذي يقاتلون السعودية.