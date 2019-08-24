شكرا لقرائتكم خبر عن ”النخبة الشبوانية“ تعترف بالهزيمة وتكشف سبب ”انسحابها التكتيكي” من عتق وتوجه ”دعوة أخيرة” (نص... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت مليشيا ما يسمى بالنخبة الشبوانية، التابعة للإمارات في جنوب اليمن، اليوم السبت، بخسارتها في المعارك التي دارت بمدينة عتق منذ الخميس الماضي،

وأوضح بيان منسوب لقيادة النخبة، نشرته وسائل الإعلام الاماراتية، أنّها "تتيح فرصة ”للتفاوض على تسليم المحافظة لممثليها المفوضين شعبيًا حقنًا للدماء وأملًا في عودة المغرر بهم إلى رشدهم“، معلنةً رسالة إلى هؤلاء بأن ”شبوة لن تقصي أحدًا من أبنائها“.

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يأتي هذا في أعقاب سيطرة القوات الحكومية، بدعم من قبائل شبوة على مدينة عتق، عاصمة المحافظة، عقب ثلاثة أيام من المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة بين القوات الحكومية ومليشيا النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا..

وقالت قوات النخبة في بيان: إنه ”من مبدأ الدفاع عن الوطن الجنوبي.. وحفظًا لأمن واستقرار المحافظة، فقد تركت قيادة النخبة الشبوانية الفرصة للتفاوض على تسليم المحافظة لممثليها المفوضين شعبيًا، حقنًا للدماء وأملًا في عودة المغرر بهم إلى رشدهم ويقينًا منها أن شبوة لن تقصي أحدًا من أبنائها“.

وفيما أشارت إلى أنّها مستعدة لمواجهة ما دعته مشروع ”أخونة شبوة“، ذكرت أن ”إعادتها إلى عهد الذلة والمهانة ستفشل، ولن تمر إلا إذا فنينا جميعًا، فالأرض أرضنا والحق لنا وإنا لمنتصرون“.

مليشيا النخبة الشبوانية التي أنشأتها وسلحتها الأمارات، دعت في البيان كل أبناء محافظة شبوة والجنوب إلى ”الالتفاف حول قوات النخبة والاصطفاف صفًا واحدًا لدعم المشروع الجنوبي الطامح في الاستقلال واستعادة الدولة والوقوف ضد العصابات وقاطعي الطرق القادمين لاحتلال المحافظة“.