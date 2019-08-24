شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور.. ”سايكس_بيكو” جديد في المنطقة.. مصدر سعودي مطلع يكشف كواليس مايجري بشأن اليمن وأحداث... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، الى ايقاف مليشيات الانتقالي المدعومة من دولة الامارات ومنعها من التوسع والسيطرة على مناطق جديدة جنوب اليمن.

ويأتي هذا على خلفية تحركات عسكرية لمليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً للتوسع في محافظتي شبوة وأبين بعد أيام من التمرد المسلح الذي أسقطت على اثره معسكرات ومؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن.

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ولفت العقيلي في تغريدة على حسابه بتويتر، الى ضرورة الالتزام بمقررات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الذي أقر النظام الاتحادي باعتباره الضامن لاستقرار اليمن، مشيراً الى أن توسع مليشيات الانتقالي ينذر بتفجر صراعات ماعرف خلال الحرب الأهلية في 1986م بـ"الطغمة والزمرة" مجدداً.

وأوضح الكاتب السعودي إن انفجار الوضع في عتق عاصمة شبوة بين القوات الحكومية اليمنية ومليشيا النخبة المدعومة إماراتياً، يهدف للسيطرة على الجنوب وبالتالي إسقاط مقررات الحوار الوطني وهي إحدى المرجعيات الأساسية للحل السياسي.

وحذر العقيلي من إن مخططاً واضحا جداً يهدف لإسقاط مرجعيات حل الازمة اليمنية، وانتاج سايكس بيكو جديد للمنطقة وليس اليمن – على حد قوله.

ويشار الى أن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الخميس الماضي، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بين قوات حكومية ومجاميع النخبة الشبوانية التابعة لمايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، تهدف من خلالها مليشيات النخبة للسيطرة على المدينة والمؤسسات الحكومية.