شكرا لقرائتكم خبر عن انتقام عادل للمملكة من ضاحي خلفان بعد إساءته إليها .. وأول رد كويتي يثلج صدور الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الفريق الإماراتي ضاحي خلفان اتهامات للمملكة العربية السعودية بدعم الخونة والإرهاب في اليمن، ما أثار موجة ردود واسعة لدى السعوديون طالبوا خلال ذلك خلفان بالاعتذار للمملكة ، تحت حملة اطلقوا عليها، "ضاحي خلفان يسيء للمملكة".

وفي الوقت نفسه، شن الخلفان إساءات للرئيس اليمني عبدربه منصورهادي، بالتزامن مع الهزائم النكراء التي منيت بها مليشيات أبوظبي في محافظة شبوةاليمنية. ما دفع بناشطين يمنيين للرد بشدة وبسيل من الردود على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتفاعل مشاهير مواقع التواصل في اليمن والسعودية والكويت، مع هاشتاج، ضاحي يسيء للمملكة ، وكلنا هادي اليمن، ما دفع بمغرد كويتي، على موقع تويتر، ليرد قائلا: "‏عز الله اليمنين مسحو بضاحي الأرض اليوم الردود تذبح شعب جبار لا يبالي ياحبني لكم".