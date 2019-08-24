شكرا لقرائتكم خبر عن ليست إيران ولا عمان .. الكشف عن طرف ثالث يزود الحوثيين بالطائرات المسيرة لضرب السعودية .. والأمم... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فند حساب “الشاهين” العُماني الشهير مزاعم كتائب الذباب الإلكتروني الإماراتي، التي تتهم سلطنة عمان بدعم الحوثيين وتهريب السلاح لهم.

وقال “الشاهين” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن الذباب الإلكتروني كثف مساعيه خلال الأيام الماضية لمعاودة اتهام السلطنة بتهريب السلاح في محاولة خبيثة لإثارة الرأي العام تزامناً مع بعض الأحداث الجارية في حرب اليمن والخبث الإماراتي السافر في قلب الأحداث وتأليب النفوس.. حسب وصفه.

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وأعاد الحساب العُماني الشهير طرح مقتطفات من تقارير لجنة خبراء اليمن بالأمم المتحدة ما بين 2016-2018 وهي تقارير موثقة دولياً، تثبت تهريب الإمارات لشحنات أسلحة عبر سفن ادعت زورا أنها تتبع سلطنة عمان.

ولفت أيضا إلى مصادرة السعودية قبل ذلك شحنات على متن سفن تتبع شركات إماراتية متجهة لموانئ يمنية بوثائق مزورة تدعي أن الشحنات مصدرها عمان.

وضرب “الشاهين” مثال على ذلك بوثيقة من بين عدة وثائق صادرة في تقارير مجلس الأمن، أن شحنات مزورة تدعي أن الشحنات مصادرها موانئ خصب وصحار في حين أن الحمولات إيرانية وتم تحميلها بميناء الفجيرة وموثق مسار السفن بالأقمار الصناعية”

وأضاف: ”كانت محافظة المهرة (التي كانت بعيدة عن الحرب) هي أبرز نقطة يتم فيها ضبط عمليات التهريب الإماراتية سواء للأموال او الآثار أو الطائرات المسيرة أو الأسلحة الموجهة، وعندما سيطرت عليها السعودية بررت الأمر إعلامياً بمنع عمليات التهريب من عمان في حين أن الإمارات حولت عمليات التهريب للبحر”

وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا حوثيا غير مسبوق لهجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية، دون الإمارات شريكها الرئيسي في تحالف اليمن.