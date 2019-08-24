قيادي في الانتقالي: وصلنا في مفاوضات جدة إلى نتائج جيدة 

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-عدن
أكد القيادي في المجلس الانتقالي عبدالله باصهيب إن مفاوضات جدة تتسم مخرجاتھا بالسریة ، مبینًا أن المجلس الإنتقالي وصل لنتائج جیدة مع دول التحالف وخاصة الإمارات والمملكة العربیة السعودیة، وحقق تقدم ملحوظ بالمفاوضات.
وذكر باصھیب أن الشرعیة انسحبت من المفاوضات بشكل سیئ، مما سبب أزمة بینھا وبین دول التحالف وخاصة السعودیة، وذلك لأن الشرعیة یسیطر علیھا حزب الإصلاح، وھم لا یریدون أن یناقشوا القضیة الجنوبیة من الأساس حسب وصفھ
وقال إن الإنتقالي لا یھمھ أمثال حزب الإصلاح في داخل الشرعیة، لأنھا كانت قوة محتلة للجنوب حسب وصفھ وتفاوضنا فقط مع الرئیس "عبد ربھ منصور ھادي "والجنوبیین المنضویین تحت لواء الشرعیة.
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