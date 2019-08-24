الفنان حسين محب يحيي ليالي أبهاء السعودية لأول مرة 

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السبت 24 أغسطس 2019
حسين محب
كتب
الخليج 365-صنعاء
يعتزم الفناني اليمني المعروف حسين محب على إحياء حفلا غنائيا ضمن مهرجان ليالي قمر أبهاء الغنائية.
وتنظم الحفل شركة ناي، بالتعاون مع الھیئة العامة للثقافة بالمملكة العربیة السعودیة.
ویعد ھذا الحفل أول مشاركة للفنان الیمني الشاب في مھرجان لیالي أبھا والذي یعد من أكبر المھرجانات الغنائیة في السعودیة وینظم سنویاً خلال الفترة من 4 یولیو حتى 10 سبتمبر بمشاركة كبار فناني دول الخلیج والوطن العربي.
ومن المتوقع أن یشھد الحفل حضوراً جماھیریاً كبیراً من الجمھور السعودي وأبناء الجالیة الیمنیة المقیمین في المملكة والذین یتلھفون لسماع الفن الیمني الأصیل بصوت الفنان محب.
ویجید الفنان محب أداء مختلف ألوان الطرب الیمني التراثي الأصیل (الصنعاني، الحضرمي، واللحجي).
وكان الفنان حسین محب فاجأ جمھوره خلال إجازة عید الاضحى المبارك بإنزال أول أغنیة من البومھ الجدید وھي (الھوى أرزاق) من كلمات الشاعر أحمد الشرعبي وألحان الموسیقار الیمني الكبیر أحمد فتحي، وتوزیع الفنان أحمد صالح.
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