الهلال الأحمر الإماراتي يُغيث المخا بالأدوية لمواجهة الأوبئة

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الهلال الأحمر الإماراتي يغيث المخا بالأدوية لمواجهة الأوبئة

السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أمدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت، مستشفى المخا العام بكميات من الأدوية لتمكينه من مواجهة الأوبئة فيها، بعد هطول الأمطار بغزارة وانشار برك المياه الآسنة.



وقال مدير مديرية المخا سلطان محمود، حسب ما نقل موقع "2 ديسمبر" الإخباري، إن دعم المستشفى الذي يستقبل المرضى من عدة مديريات سيساهم في التصدي لأي أوبئة ناتجة عن سيول الأمطار، وبرك المياه الآسنة.

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من جانبه قال مدير مكتب الصحة في المخا أمين الشاذلي، إن كمية الأدوية المقدمة الهلال الأحمر الإماراتي خاصة بالحميات، والإسهالات المائية، والكوليرا، والملاريا.

وأعلن الشاذلي، تسجيل عدد محدود من الحالات ااتي يشتبه في إصابتها بالكوليرا، إلى جانب حالات الإسهال المائي، والملاريا، وحمى الضنك.

ويأتي دعم مستشفى المخا من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بعد يومين من رفدها مستشفى حيس العام ومراكز صحية أخرى بالأدوية ضمن الحملة الدوائية المستمرة بالساحل الغربي.