مدير البرنامج الوطني يزور فرق نزع الألغام في الجوف (صور)

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السبت 24 أغسطس 2019

فرق نزع الألغام في الجوف

كتب الخليج 365 - الجوف

زار مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، اليوم السبت، الفرق الهندسية الميدانية، التابعة للبرنامج الوطني ومشروع مسام السعودي، العاملة في نزع وتطهير محافظة الجوف من الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية.



واطلع على أعمال المسح والنزع والتفكيك للألغام والعبوات الناسفة المزروعة بكثافة في مديرية الغيل غرب محافظة الجوف، ومديرية مجزر شمال محافظة مأرب.

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وحث العقيلي الفرق الهندسية التابعة للمركز التنفيذي التابع للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، على المزيد إجراءات الأمن والسلامة خلال العمل والالتزام بالمعايير.

كما حثهم على تكثيف الجهود ومضاعفتها في تطهير الأرض من الألغام ومخلفات الحروب من قذائف غير منفجرة وغيرها، للتغلب على تلك المخاطر التي تهدد أرواح اليمنيين.

وكان العميد العقيلي دشن السبت الماضي عمل الفرق الهندسية الميدانية.

وأكد في تصريح سابق ان جميع فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عادت الى مواقع عملها الممتدة من ضواحي مدينة الحديدة مرورا بالساحل الغربي ومحافظات تعز و لحج وعدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والجوف والبيضاء وحضرموت.