شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. اشتباكات عنيفة ودوي انفجارات كبرى تهز مدينة عتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9548820تجددت المعارك قبل قليل بين قوات الشرعية وقوات المجلس الانتقالي في مديرية عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية ان القوات التابعة للمجلس الانتقالي بدأت بالزحف على مدينة عتق من عدة محاور مستخدمه الاسلحة الثقيلة وتشن قصف مستمر على مواقع القوات الحكومية. آخر الاخبار من "الخليج 365" Advertisements وافادت المصادر ان دوي الانفجارات تهز المنطقة جراء استخدام الاسلحة الثقيلة من الطرفين. جدير ذكره ان القوات الحكومية صدت خلال اليومين الماضيين زحفين لقوات الانتقالي وتمكنت من السيطرة الكاملة على مقرات ومعسكرات النخبة الشبوانية والمجلس الانتقالي في عتق. وتأتي معارك الليلة بعد هدنة أعلن بها المجلس الانتقالي مساء امس الجمعة والتزم بتنفيذها والدخول في حوار جاد مع الحكومة الشرعية برعاية السعودية الا انه نقضها واستقدم تعزيزات كبيرة لاقتحام مديرية عتق.9548820

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