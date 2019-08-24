شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العثور على وثائق خطيرة في مقر المجلس الانتقالي في شبوة وتدخل على مستى عالي جداً لوقف نشرها (شاهد صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1922545عثر الجيش الوطني على وثائق مهمة وخطيرة في مقر مبنى المجلس الانتقالي في شبوة وبدأ بتسريب بعضها في حين أكدت مصادر خاصة لـ يمن فويس أن هناك تدخل قبلي لمنع نشر بقية الوثائق لما تحمله من اسرار خطيرة لاسيما وقد سارعت بعض قيادات المجلس الانتقالي بالتوسل لمنع نشرها . آخر الاخبار من "الخليج 365" Advertisements وعلى امتدام الساعات القليلة الماضية كشفت وثائق مسربة عن أسماء عدد «٧٦» شخصا بينهم قيادات من مرتزقة الامارات المنتمين لما يسمى بالمجلس الانتقالي في محافظة شبوة، وكذا حجم المستحقات المالية التي يتقاضونها شهريا بعملة «الدرهم الاماراتي». واظهرت الوثائق ان المبالغ التي يتقاضونها شهريا تراوحت ما بين «٣٠٠٠ - ١٠٠٠» درهم اماراتي . وان تلك المبالغ تصرف لهم تحت اشراف القيادي البارز في مليشيا الانتقالي المدعو احمد حامد لملس. 1922545

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