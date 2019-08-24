عاجل : الحكومة الشرعية تقوم بأول خطوة ضد الإمارات دولياً .. شـاهـد (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - 1246937أعلنت الحكومة اليوم السبت، بدء التحرك الأممي، لإطلاعهم على التطورات في اليمن، فيما يتعلق بالانقلاب المدعوم إماراتياًَ في عدن.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تغريدة بـ"تويتر"، إن اليمن ستقوم بالتحرك في دوائر الأمم المتحدة ومجلس الامن لاطلاعهم على التطورات التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد التمرد المدعوم من الامارات.
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