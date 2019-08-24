شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : علي محسن الاحمر يخرج عن صمته ويطلق اقوى تصريح منذ انطلاق معارك شبوة ...شاهد ماذا قال ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4458588كتب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر مسؤل الجناح الجهادي المسلح لاخوان اليمن"التجمع اليمني للاصلاح" اليوم السبت تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ، تحدث فيها عن انتمائةلحزب المؤتمر الشعبي العام وادعى نفسه بأنه من المناضلين الذين شاركوا في تأسيس الحزب مطلع الثمانينات ، دون الإشارة الى ذكر اسماء المؤسسين الحقيقيين وفي مقدمتهم الزعيم الراحل علي عبدالله صالح رئيس الحزب والاستاذ المناضل صادق بن أمين أبوراس الرئيس الحالي للحزب وغيرهم من المناضلين المؤسسين للحزب .. آخر الاخبار من "الخليج 365" Advertisements وقال الاخواني الاحمر بمناسبة الذكرى الـ 37 لتأسيس حزب المؤتمر : «في مثل هذا اليوم من العام 1982م قمنا مع كوكبة من خيرة رجال اليمن من مؤسسي المؤتمر وصناع الميثاق الوطني بتأسيس المؤتمر الشعبي العام».. واشار رجل الاخوان علي محسن الأحمر في تغريدته (رصدها اليمن الحر) الى انه «يأمل أن يحافظ المؤتمر على لحمته تحت قيادة الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي مع بقية القوى الوطنية »، في اشارة منه بأنه هو والرئيس هادي من يمثلون قيادة الحزب في فنادق الرياض وتحت وصايا اللجنة السعودية الخاصة ..4458588

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