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عدن - ياسمين التهامي - 1210961قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان ان دولة الامارات هي الوحيدة التي ليست لها مصلحة في الحرب باليمن الا مصلحة واحدة وهي الوقوف مع من وصفهم بـ"اخوان نورة" في عبارة سخرية وازدراء لحكام المملكة العربية السعودية.

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"اخوان نورة".. ضاحي خلفان يهين القيادة السعودية ويصفها بـ"أهل غدر وخيانة"

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وفي تغريدة أخرى رصدها "تعز أونلاين"، قال خلفان موجهاً كلامه لقيادات المملكة العربية السعودية: "الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة".

ورد الاعلامي السعودي البارز منصور الخميس على ضاحي خلفان بقوله: الذي يقاتل مع رئيس الحكومة الشرعية اليمنية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي السعودية ياخلفان فهل السعودية أهل غدر وخيانة؟.

وطالب الاعلامي منصور الخميس نائب رئيس شرطة دبي بالاعتذار للمملكة العربية السعودية وشعبها، مشيراً إلى ان هذه اساءة مرفوضة.

الذي يقاتل مع رئيس الحكومة #الشرعية اليمنية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي #السعودية ياخلفان فهل السعودية أهل غدر وخيانة؟



عليك الاعتذار للمملكة وشعبها فهذه إساءة مرفوضة#شبوة_شرعية_بالقوة_العسكرية https://t.co/m7AtIIXE6d — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) August 23, 2019

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منصور الخميس Advertisements

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