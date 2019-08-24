وفاة وإصابة 18 شخصا في حادث مروري على خط العبر

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-مأرب قالت مصادر إن حادث مروري على خط العبر اودى بحياة واصابة عشرين شخصا كانوا على متن سيارة هيلوكس.

Advertisements وذكرت المصادر أن احد المسافرين توفي على الفور فيما اصيب البقية. ويعتبر الجرحى من أبناء محافظة حجة والحدیدة وذمار وریمة، وتم إسعافھم إلى المركز الصحي بمدیریة العبر عبر سیارات المارة في الطریق. وأفاد المصدر أن شخصین من الذین كانوا على متن السیارة نجیا بأعجوبة، بینما الآخرون یرقدون في مستشفیات سیئون العام والعسكري في محافظة مأرب بعد أن تم إجراء الإسعافات الأولیة في المركز الصحي بمدیریة العبر، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى مأرب العسكري. Advertisements

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