أرقام خيالية.. كيف صادرة مليشيا الحوثي أرصدة شركات تجارية وماذا فرضت على البنوك

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

تواصل مليشيا الحوثي نهب ممتلكات خصومها السياسيين من شركات وعقارات في صنعاء مستغلة سيطرتها على العاصمة وخلاء الجو لها دون رقيب.



مصادرة الشركات: وفي هذا الاطار قالت مصادر خاصة في وزارة الصناعة والتجار إن المليشيا قامت بعملية تدقيق في ممتلكات العقارات والتجارة في صنعاء وملكيتها وقامت بمصادرة من كل الشركات التي هي ملكية لخصوم سياسيين أو الذي خرجوا من صنعاء هروبا من بطش مليشيا الحوثي.

واستولت المليشيا على أصول 37 شركة منذ مطلع العام الجاري، غالبيتها لقيادات سياسية معارضة، يصل رأس مال هذه الشركات نحو 50 مليار ريال.

وقامت المليشيا بالسماح لهذه الشركات بمواصلة عملها ولكن أرباحها تقوم بمصادرتها والتي تصل سنويا الى 30 مليار ريال.

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وتحدث لـ الخليج 365، مدير أحد البنوك في محافظة إب بأن مليشيا الحوثي فرضت عليهم 30 % من اجمالي ارباح البنك، إضافة إلى الضرائب والمجهود الحربي والزكاة، مؤكدا أن هذا القانون يسري على كل البنوك.

وكان بنك التضامن في صنعاء اختلف مع مليشيا الحوثي في موضوع خصم 30% مما ادى الى اغلاقه مؤقتا.

وأدت معركة ديسمبر بين صالح والحوثيين الى قيام الاخير بفرض على البنك المركزي في صنعاء بالحجر والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات لنحو 1223 شخصية يمنية، بينهم وزراء ونشطاء وقيادات حزبية مناهضة لها، وشكلت ما سمتها "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة".

ويعاني التجار والمستثمرين في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسلطة المليشيا من الابتزاز الدائم في ظل توليح المليشيا بالسلاح واستقوائهم بالسلطة الامنية القمعية.

وتمكن بعض التجار ذو التجارة المتوسطة الفرار من صنعاء الى المحافظات المحررة لا سيما محافظة مأرب بعد تعرضهم للمضايقات والابتزاز الدائم.

ووفقاً لمسح، فإن 83% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب، فيما تفكر 60% من شركات القطاع الخاص جيداً بنقل رؤوس أموالها جزئياً أو كلياً إلى خارج اليمن.