تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش ومليشيا الحوثي في جبهة حجر بالضالع

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - الضالع

تجددت المواجهات العنيفة في جبهة حجر بمحافظة الضالع، حيث شهدت اليوم السبت اشتباكات وأطلاق نار متبادل بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في منطقة المشاريح.



وذكر مراسل قناة اليمن اليوم في الضالع ان مليشيات الحوثي المتمركزة في مواقع شمخان بمنطقة بتار قصفت قرية المشاريح وماجاورها بشكل عشوائي بقذائف الهاون، فيما تكبدت المليشيات خلال المواجهات خسائر في الأرواح والعتاد.

وشهدت جبهة الزبيريات سليم غرب قعطبه مواجهات ضارية مع المليشيات عقب محاولتها التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة كما تمكنت مدفعية ودبابات اللواء 30 مدرع من قصف عدة مواقع وتجمعات للمليشيات باتجاه مناطق سليم والفاخر مخلفة عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.