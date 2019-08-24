قيادي في الانتقالي: افتعال معركة عتق تغطية الشرعية عن فضيحتها في جدة

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السبت 24 أغسطس 2019

القيادي في المجلس الانتقالي عيدروس النقيب

كتب الخليج 365-عدن

قال القيادي في المجلس الانتقالي عيدروس النقيب إن افتعال الشرعية لمعركة عتق هو تغطية لافتضاحها في مشاورات جدة.

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وأضاف النقيب في مقال:" هل اتضحت الأمور بما یكفي؟ ھل تبین للجمیع من الذي یقول ولا یفعل؟ ومن الذي یعد فیوفي بما وعد؟ عندما صدرت الدعوة السعودیة الكریمة للحوار بین الحكومة "الشرعیة" والمجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي موافقتھ على ھذه الدعوة وجاھزیتھ للذھاب في أي لحظة، ومثلھ فعلت الحكومة "الشرعیة"، لكن من الذي وعد ووفى ومن ّ تھرب وافتعل الحجج، وراح یفتح معارك في غیر منطقة لتبریر التھرب؟

وتابع قائلا:" ھذا یعلمھ الأشقاء علم الیقین ولا یحتاج إلى جھد لاستحضار البراھین. جاء وفد المجلس الانتقالي إلى مدینتي جدة والریاض مستعداً بكامل الأوراق والحجج والمستندات والییانات التي تؤكد صوابیة حججھ ومواقفھ، وتضاربت "الشرعیات" المتفرعة من شرعیة الرئیس الشرعي فلكل منھا حججھ ومواقفھ ومصالحھ التي تتعارض مع مصالح شركائھ ولذلك اختاروا طریقة الصنعاني الذي قال "منك یا بیت الله" فھم لم یكونوا جاھزین بأي شيء لیعرضوه على الأشقاء الذین تورطوا باستضافتھم ولم یستطیعوا ان یقولوا لھم "شكرا لكم فقد انتھت الزیارة".

وأختتم مقاله بالقول: " افتعال معركة عتق لم یكن إلا محاولة لصرف الأنظار عن افتضاح أمر المھیمنین على االشرعیة الذین یقولون شیئا ویفعلون عكسھ. َ و" كبُ َر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" (صدق الله العظیم