12 معلومة مهمة قد لا تعرفها عن محافظة شبوة

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - متابعات تتميز محافظة شبوة بمساحة شاسعة منحتها تنوع جغرافي مهم، حيث تمتد من السلاسل الجبلية غرباً وحتى المناطق الصحراوية شمالاً وشرقاً إلى سواحل البحر العربي، كما تضم معالم تاريخية وثروة نفطية.

وتقع محافظة شبوة شرق من عدن بحوالي 385 كيلو متر وإلى الغرب من المكلا بحوالي 300 كيلومتر 1- تبلغ مساحة محافظة شبوة (42584) كيلومتر مربع، وتعادل مساحة ثلاث دول عربية مجتمعة مع بعضها (الكويت وجيبوتي والبحرين). 2- مساحة محافظة شبوة اكبر من مساحة سبع دول عربية. وتتكون من (17) مديرية وعاصمتها عتق. 3- يبلغ التعداد السكاني لمحافظة شبوة 605,000 نسمة. 4- عدد القطاعات النفطية المنتجة في محافظة شبوة (5) قطاعات نفطية وهي:( قطاع جنة_ قطاع عياد- قطاع شرق الحجر- قطاع الدامس- قطاع العقلة) Advertisements 5- يوجد في محافظة شبوة 3 مطارات : (مطار عتق.. مطار بيحان.. مطار بالحاف،) و3 مواني بحرية : (ميناء بئر علي .. ميناء قنا .. ميناء مجدحه). 6- توجد انواع مختلفة من المعادن في شبوة أهمها:( الزنك - الفضة - الرصاص - الملح الصخري - الفلدسبار- رمل الزجاج - السيلكا - الاسكوريا - البرلايت). 7- جبل الملح الموجود في منطقة عياد في مديرية جردان قادر على أن يغطي إحتياجات الوطن العربي بمادة الملح. 8- يبلغ عدد الاودية في محافظة شبوة17وادي وهي:( وادي لماطر- وادي عمد- وادي رفض - وادي عدس - وادي هدى - وادي عماقين - وادي بيحان- وادي ضرى- وادي مرخة -وادي الصعيد - وادي جردان- وادي عرماء- وادي دهر- وادي ارة - وادي عبدان- وادي جنه - وادي خورة) 9- يبلغ طول الشريط الساحلي لمحافظة شبوة 300 كم. 10- قامت على ارض شبوة ثلاث عواصم لأقدم الممالك الشهيرة في شبة الجزيرة العربية؛( يهر عاصمة مملكة أوسان - شبوة القديمة عاصمة مملكة حضرموت - تمنع عاصمة مملكة قتبان). 11- توجد في محافظة شبوة العديد من الأحواض المائية منها:-( حوض وادي ميفعة - حوض وادي مرخة وخورة - حوض وادي بيحان - حوض اودية ضراء). 12- توجد مجموعة من الجزر الصغيرة تابعة لمحافظة شبوة وأبرزها:- ( جزيرة صُخة - جزيرة براقة - جزيرة غضرين الكبرى - جزيرة غضرين الصغرى) Advertisements

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