شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المالكي يؤكد أن التحالف أسقط طائرات حوثية بدون طيار باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements سقطت دفاعات التحالف اليوم السبت، طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان. ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي "ان جميع محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. وأشار الى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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