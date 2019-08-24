شاهد.. المليشيا تشيع جثمان أيمن عبدالملك الحوثي في صنعاء

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء جثمان أحد أقارب زعيم المتمردين، بعد مصرع نحو 3 آخرين من أفراد أسرته خلال أيام.



ونقلت قناة اليمن الفضائية الخاضعة لسيطرة المليشيا مراسم تشييع المدعو “أيمن عبدالملك أميرالدين الحوثي” والذي يحمل إسمًا مستعارًا (مالك) وهو نجل شقيق وزير داخلية الانقلابيين ،في صنعاء، عبدالكريم أميرالدين الحوثي، وعم عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل شقيق عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة “إبراهيم” في ظروف وصفت بالغامضة .. كما قالت مصادر إعلامية إن عبدالخالق الحوثي الشقيق الآخر لزعيم التمرد قتل في عملية نوعية بمحافظة الحديدة، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه حتى اللحظة من قبل الجماعة المتمردة.