الحربي: أحداث شبوة ليست سوى محاولات لتحسين شروط استسلام الإخوان

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السبت 24 أغسطس 2019
الإعلامي جمال الحربي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال الإعلامي، جمال الحربي، إن ما بعد معركة عدن ليس كما قبلها.. لافتا إلى أن ما يحدث في شبوة ليس سوى محاولات لتحسين شروط استسلام اخوان الشرعية الذين أدركوا بأن صفحتهم طويت تماما.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: معادلة القوة في الشرعية اليمنية تغيرت ولن تجدي محاولة الوقوف في وجه التغيير الحتمي الذي سيضع الانتقالي وحزب المؤتمر في الواجهة وسيُعاد الإخوان إلى حجمهم الطبيعي بعد أن كانوا يسيطرون على كل شيء.
وتابع الحربي: المعارك الجانبية التي يفتعلها الاخوان والحاقدين في الشرعية رهان خاسر يجب أن يتوقف أمام هذه التحولات التي سنشهدها في الأيام القادمة المليئة بالمفاجآت غير السارة للإخوان ومن دار في فلكهم.
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