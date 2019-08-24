الحديدة.. مليشيا الحوثي تجدد قصفها المدفعي على حيس

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

جددت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، قصفها المدفعي على مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

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ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية أن المليشيا قصفت عشوائيا، مناطق مأهولة، في مدينة حيس، مما تسبب في دمار واسع ممتلكات المواطنين.

وذكرت المصادر أن عددا من القذائف الحوثية، سقطت على إحدى المقابر في المدينة.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على الحاق اضرار جسمية بمنازل المواطنين ممتلكاتهم.