- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر كيف يزور إعلاميون محسوبون على الشرعية الحقائق.
وكان السكرتير الصحافي برئاسة الجمهورية، مختار الرحبي، قد نشر صورة لمدرعة تحترق، مدعيا أنها إماراتية خلال مواجهات عتق بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.
وسرعات ما رد عليه المعلقون بالتكذيب، مع نشر النسخة الأصلية للصورة التي اتضح أنها في محافظة إدلب السورية وليست في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر نموذج من تزييف محسوبين على الشرعية لحقائق المواجهات بشبوة.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.