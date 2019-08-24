نموذج من تزييف محسوبين على الشرعية لحقائق المواجهات بشبوة.. صورة

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر كيف يزور إعلاميون محسوبون على الشرعية الحقائق.



وكان السكرتير الصحافي برئاسة الجمهورية، مختار الرحبي، قد نشر صورة لمدرعة تحترق، مدعيا أنها إماراتية خلال مواجهات عتق بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وسرعات ما رد عليه المعلقون بالتكذيب، مع نشر النسخة الأصلية للصورة التي اتضح أنها في محافظة إدلب السورية وليست في اليمن.