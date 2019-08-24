سيئون تستقبل الحجاج العائدين من بيت الله الحرام

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السبت 24 أغسطس 2019

الحجاج العائدين من بيت الله الحرام

كتب الخليج 365 - سيئون

استقبل اهالي مدينة سيئون مساء يوم امس الجمعة بساحة منطقة ساقية أنيسة بحي القرن بمدينة سيئون اقربائهم القادمين من الاراضي المقدسة بعد تأديتهم فريضة مناسك الحج لهذا العام 1440هـ.



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وحطت أقدام الحجاج أرض مدينة سيئون عصر يوم امس، في أجواء من الفرح والسعادة لعودتهم الى مدينتهم وذويهم سالمين غانمين ,وسط زغاريد النساء ونفحات البخور المتطايرة وفي اجواء روحانية بلهفة الاشتياق لاستقبال

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الاباء والامهات والزوجات والابناء .

وقد احتشد منذ الساعات الاولى من العصر المئات من المواطنين مع اسرهم واولادهم واطفالهم ، مرحبين بعودة اقاربهم من الحجاج بعد اتمامهم لمناسك الحج لهذا العام، وذلك وسط اجواء من الاشتياق.

وكان موكب الاستقبال قد بدأ من مدخل مدينة سيئون بالخط السريع من قبل شباب مبادرة انجاز شباب التطوعية بالصعود على الحافلات وتوزيع المياه الباردة والعصائر للقادمين من الحجاج فيما كانت مجموعة اخرى من اولئك الشباب فرشت الساحة ووزعت حافظات المياه على الساحة لسقيا المواطنين.