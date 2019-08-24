لملس: حرب الجنوب ضد التطرف والإرهاب ضرورة مهما اشتد الألم

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال أحمد حامد لملس، عضو هيئة المجلس الانتقالي وأمينه العام، إن حرب الجنوب ضد التطرف والإرهاب واقتلاعه ضرورة مهما اشتد الألم.
وأضاف لملس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، آب 24، 2019: ماحدث في عتق فجر اليوم واستقدامهم مليشيات من خارج شبوة سيسجل في ذاكرة التاريخ والبادي أظلم.
وتابع: الحرب سجال، والأيام دول، وإن انتصروا اليوم فلن نترك الثأر غدًا.. موعدنا عتق.
يشار إلى أن المواجهات في مشارف مدينة عتق، عاصمة المحافظة، مازالت مستمرة بشكل متقطع حتى لحظة كتابة الخبر.
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