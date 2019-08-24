كمين المحفد.. القاعدة تساند علنا مليشيا الإصلاح بعتق

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص:

لم يكن الكمين الذي نصبه تنظيم القاعدة لقوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين، اليوم السبت، آب 24، 2019، مجرد عملية من عمليات التنظيم ضد هذه القوة التي نجحت في محاصرة نشاطه في الجنوب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.



واستهدف الكمين رتلا عسكريا على الخط العام قرب مديرية المحفد، وأسفر عن إصابة عدد من أفراده، حالة بعضهم حرجة، وفق مصادر طبية.

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ويعتقد محللون أن هذا الهجوم يأتي في سياق مساندة تنظيم القاعدة لحزب الإصلاح في محافظة شبوة، كون القوة المستهدفة كانت متوجهة إلى المحافظة التي شهدت عاصمتها، يوم أمس ويوم أمس الأول، مواجهات عنيفة بين قوات الانتقالي وألوية عسكرية تابعة للإصلاح.

ويضيف المحللون، أن الهجوم في هذا التوقيت بالذات، لا يمكن أن يخرج عن هذا السياق، خصوصا مع إعلان قوات النخبة الشبوانية عن حشد قوتها لجولة ثانية من المواجهات، وتأكيدها على أن "مشروع أخونة شبوة و إعادتها الى عهد الذلة والمهانة سيفشل ولن يمر إلا إذا فنينا جميعا وإنا لمنتصرون".

وبحسب المحللين، الذين تحدثوا إلى "الخليج 365"، فإن هجوم اليوم قد يتكرر في أكثر من منطقة، لافتين إلى أن على قوات الإمداد أن تكون على اتم استعداد لمثل هذا النوع من العمليات التي يلجأ إليها الإصلاح للاحتفاظ المؤقت بنصر وهمي في عاصمة محافظة شبوة.