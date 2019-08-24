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السبت 24 أغسطس 2019
رئيس تحرير الخليج 365
كتب
الشحات غريب
قال المُحلل السياسي جمال مُحسن رئيس تحرير الخليج 365، إن استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة والصواريح البالستية يؤكد بأن هناك اسناد من قبل إيران لتعزيز قواتهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، بأن هناك خلل في مراقبة المواد التي تدخل عبر ميناء الحديدة، والتي يتم استخدامها في الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وأشار رئيس تحرير الخليج 365، بأنه يتم استخدام الطائرات المسيرة لمحاوله إيهام الأشخاص الذين يساندوهم بأنهم مازالوا موجودون في الأرض لكسب سياسي.
وقاليجب أن تبذل جهود كبيرة للتحالف العربي لايقاف الطائرات المسيرة، في ظل وجود الاستخبارات والمعلومات المراقبه الشديدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تحرير "الخليج 365": الطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي تؤكد مساندة إيران لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.