رئيس تحرير "الخليج 365":  الطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي تؤكد مساندة إيران لها

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السبت 24 أغسطس 2019

رئيس تحرير الخليج 365

كتب الشحات غريب

قال المُحلل السياسي جمال مُحسن رئيس تحرير الخليج 365، إن استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة والصواريح البالستية يؤكد بأن هناك اسناد من قبل إيران لتعزيز قواتهم.



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وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، بأن هناك خلل في مراقبة المواد التي تدخل عبر ميناء الحديدة، والتي يتم استخدامها في الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

وأشار رئيس تحرير الخليج 365، بأنه يتم استخدام الطائرات المسيرة لمحاوله إيهام الأشخاص الذين يساندوهم بأنهم مازالوا موجودون في الأرض لكسب سياسي.

وقاليجب أن تبذل جهود كبيرة للتحالف العربي لايقاف الطائرات المسيرة، في ظل وجود الاستخبارات والمعلومات المراقبه الشديدة.