ورد الان : اطلاق صافرات الانذار في 9 محافظات يمنية لتوخي الحذر من الاحداث القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - 4914778تحذير يطالب 9 محافظات يمنية بتوخي الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج و تعز جنوبا حتى صعده شمالا، مصحوبة بالعواصف الرعدية.
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و أوضح في نشرته أن الأمطار ستمتد شرقا إلى الهضاب الداخلية لتشمل محافظتي (الضالع، البيضاء) و أجزاء من محافظات (أبين، شبوة، حضرموت).
كما توقع أن تشتد غزارة هطول الأمطار على المناطق الواقعة شرق الحديدة و شمال تعز و غربي محافظتي إب و ذمار.
و أشار الى استمرار نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المناطق الصحراوية، حيث تعمل على أثارة الأتربة و الغبار مع درجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار.
و لفت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية و ارتفاع الموج خاصة على أرخبيل سقطرى و السواحل الشرقية و أجزاء من السواحل الجنوبية.
وبين بأن هذه الرياح ستعمل على أثارة الأتربة و الغبار خاصة على السواحل الجنوبية.
وهطلت أمطار خير وبركة خلال الساعات الماضية على محافظات الحديدة وعمران وصنعاء وحجة وتعز واب وذمار.4914778
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