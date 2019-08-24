شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اطلاق صافرات الانذار في 9 محافظات يمنية لتوخي الحذر من الاحداث القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4914778تحذير يطالب 9 محافظات يمنية بتوخي الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة



توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج و تعز جنوبا حتى صعده شمالا، مصحوبة بالعواصف الرعدية.

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و أوضح في نشرته أن الأمطار ستمتد شرقا إلى الهضاب الداخلية لتشمل محافظتي (الضالع، البيضاء) و أجزاء من محافظات (أبين، شبوة، حضرموت).

كما توقع أن تشتد غزارة هطول الأمطار على المناطق الواقعة شرق الحديدة و شمال تعز و غربي محافظتي إب و ذمار.

و أشار الى استمرار نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المناطق الصحراوية، حيث تعمل على أثارة الأتربة و الغبار مع درجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار.

و لفت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية و ارتفاع الموج خاصة على أرخبيل سقطرى و السواحل الشرقية و أجزاء من السواحل الجنوبية.

وبين بأن هذه الرياح ستعمل على أثارة الأتربة و الغبار خاصة على السواحل الجنوبية.

وهطلت أمطار خير وبركة خلال الساعات الماضية على محافظات الحديدة وعمران وصنعاء وحجة وتعز واب وذمار.4914778