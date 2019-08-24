تراند اليوم : الولايات المتحدة الأمريكية توجه صفعة قوية للمجلس الانتقالي

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عدن - يزيد التهامي - الولايات المتحدة الأمريكية توجه صفعة قوية للمجلس الانتقالي

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

استنكرت الولايات المتحدة أعمال العنف الأخيرة التي شهدها جنوب اليمن، وما تلاها من استيلاء بالقوة على مؤسسات الحكومة الشرعية ومنشآتها العسكرية.

وأكدت الولايات المتحدة أنها تدعم الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وتؤيد جهودها نحو الشمولية ووحدة اليمن لكل اليمنيين.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن متحدث باسم الحكومة الأميركية في تصريحات إن بلاده «تدعم حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً». وأضاف: «نستنكر أعمال العنف الأخيرة في جنوب اليمن، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية والمنشآت العسكرية».

وشدد المتحدث باسم الحكومة الأميركية على أن «الولايات المتحدة تدعم وتؤيد جهود الحكومة الشرعية اليمنية نحو الشمولية ويمن موحد لجميع اليمنيين».

وكانت بريطانيا طالبت المجلس الانتقالي الجنوبي، بالانخراط الفوري في الحوار الذي دعت إليه السعودية والانضواء تحت الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مبينة أن فترات الحروب والمشاكل ليست بالوقت المناسب لاتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لمستقبل الدولة.

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