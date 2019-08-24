تراند اليوم : مصدر عسكري في محور الجوف يكشف لـ”مأرب برس“ حقيقة انشقاق لواء عسكري وانضمامه للحوثيين

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عدن - يزيد التهامي - مصدر عسكري في محور الجوف يكشف لـ”مأرب برس“ حقيقة انشقاق لواء عسكري وانضمامه للحوثيين

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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‏نفى مصدر رسمي في محور الجوف العسكري ادعاءات الانقلابيين "شمالاً وجنوباً" عبر وسائلهما الإعلامية، عن انشقاق قيادات الوية عسكرية بمحافظة الجوف وانظمامها للمليشيات الحوثية،

واكد المصدر لـ”مأرب برس“، أنّ "المليشيات تتكبّدت الهزائم والإنكسارات في الايام السابقة ، ولهذا تلجأ لإختلاق الفبركات والأكاذيب الّتي تتحدّث عن انشقاقات الوية عسكرية لا اساس لوجودها بالمحافظة ، وانتصارات وهميّة عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيّديها في مناطق سيطرتها"

واضاف المصدر أن قيادة وضباط وصف وجنود "الجيش الوطني" بالمحافظة مرابطين في الجبهات يتمتعون بروح وطنية عالية وحريصون على أداء واجباتهم الوطنية المقدسة في الدفاع عن الارض والعرض الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته.

وركّز المصدر على أنّ "ما يدعيه الانقلابان شمالاً وجنوباً وتساندهما فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معهما، هي قصص خياليّة تُضاف إلى مئات القصص والفبركات والانشقاقات الوهمية".