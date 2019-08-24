تراند اليوم : شاهد فيديو وصور.. مدرعات الإمارات تحترق في ”عتق“ والقوات الحكومية تستولي على عدد منها

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عدن - يزيد التهامي - شاهد فيديو وصور.. مدرعات الإمارات تحترق في ”عتق“ والقوات الحكومية تستولي على عدد منها

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

فرضت القوات الحكومية، الجمعة 23 اغسطس/آب، سيطرتها على مدينة عتق مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بعد معارك عنيفة ضد قوات "النخبة" التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات، وفق مصدر عسكري. وفي سياق متصل، دعت قيادة محور عتق العسكري في بيان لها، قوات "النخبة الشبوانية" إلى الانضمام للجيش الوطني وتجنيب المحافظة المعارك من خلال وأد الفتنة التي يشعلها المجلس الانتقالي الانفصالي. ووعدت قيادة محور عتق إلى أنها ستعطي الأمان لكل من يستجيب لدعوتها، وستعمل على ترتيب وضع المنضمين إلى صفوفها. Advertisements وكانت المعارك التي اندلعت بين قوات النخبة التي حاولت اقتحام مدينة عتق، ليلة الخميس/الجمعة، قد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، حسب مصدر في الجيش اليمني. وأكد المصدر مقتل ثلاثة من قوات النخبة وستة جرحى في معارك الليلة الماضية، بينما قتل اثنان من قوات الجيش وأصيب ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى إعطاب أربع عربات عسكرية إماراتية تتبع النخبة، والسيطرة على عربتين. وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر مدرعات اماراتية تابعة لمليشيا ”النخبة“، وهي تحترق، كما استولت القوات الحكومية على عدد منها. المدرعات الإماراتية تحترق في مدينة عتق بمحافظة شبوة على يد أبطال الجيش الوطني pic.twitter.com/t7POmcWfKv — أحمد عايض #اليمن (@mareb2009) August 23, 2019 واتهمت الحكومة اليمنية، ليلة الخميس/الجمعة، الامارات العربية المتحدة بتفجير الوضع العسكري في محافظة شبوة.

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