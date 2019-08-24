ندوة في مأرب تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة قرار الحوثي بإعدام 30 مختطفاً

Advertisements

السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - مأرب

نظمت رابطة امهات المختطفين وعدد من منظمات المجتمع المدني اليوم بمحافظة مأرب، المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان لادانة قرار مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء اعدام 30 مختطفا في سجونها من اعلاميين واكاديميين وناشطين.



واوصت الندوة التي عقدت تحت شعار (ابرياء في محاكم باطلة )، الحكومة الشرعية بان يكون ملف المختطفين في اولوية مساعيها في اي مفاوضات والعمل بكل الوسائل من أجل الافراج عنهم وانهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.

Advertisements

كما طالب المشاركون من النائب العام ومجلس القضاء بتفعيل دور النيابات في ملاحقة ومحاكمة قيادات المليشيات الحوثية والخلايا النائمة التابعة لها في المحافظات المحررة.

وكانت الندوة ناقشت خمسة اوراق عمل تناولت الاولى التي قدمتها صباح صويلح التعريف بدور رابطة امهات المختطفين والانشطة والفعاليات التي أقامتها للتعريف بقضية المختطفين ومتابعة اوضاعهم ونقل معاناتهم للمجتمع المحلي والدولي.. فيما استعرضت الورقة الثانية المقدمة من رئيس دائرة حقوق الانسان برئاسة الوزراء علي هزازي دور الحكومة في متابعة ملف المختطفين والمخفيين قسرا وما تقوم به الحكومة من مساع للافراج عنهم كشرط شرط أساس في كل المباحثات و الاتفاقيات السابقة.

وركز المحامي خالد الريمي في ورقته على الدلائل القانونية والشرعية لبطلان ولاية المحكمة التي اصدرت احكام الاعدام باعتبار الحكم لا يصدر الا من محكمة مختصة ولها ولاية وأن القاضي الذي اصدر القرار السياسي بإعدام ال30 مختطفا ليس له صفة ولا صلاحية.. مؤكدا أن قرار الاعدام بلا قيمة ولا جدوى وانما هو قرار سياسي خارج القانون.

وتناولت الورقة الرابعة التي قدمتها رئيسة منظمة حفيدات بلقيس سعدية المحفلي ، دور المنظمات المحلية والدولية في اثارة القضية لدى الراي العام وتفاعلهم معها.