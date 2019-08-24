تقرير حقوقي يكشف بالأرقام انتهاك الحوثي في صنعاء

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير حقوقي لمنظمة شهود لحقوق الانسان اليوم ، عن ارتكاب مليشيات الحوثي الانقلابية 2726 حالة انتهاك لحقوق الانسان في عموم مديريات محافظة صنعاء خلال النصف الاول من العام الحالي 2019م.

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وأضح التقرير أن الانتهاكات توزعت ما بين 19 حالة قتل عمد و 29 حالة إصابة و 266 حالة اختطاف و 110 حالات تعذيب واخفاء قسري و تجنيد 162 طفل دون السن القانوني و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت بالإضافة إلى تشريد 401 أسرة ، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووثق التقرير 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة توزعت بين نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

مبيناً أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته المليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات ، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.

ودعا رئيس منظمة شهود فايز صالح الظرف المجتمع الدولي ، للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم .