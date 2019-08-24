جامعة أبين تدشن امتحانات القبول للتجسيل في العام الجامعي 2019-2020

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - أبين

بحضور رئيس جامعة أبين أ.د محمود أحمد الميسري دشن صباح اليوم في كلية الحاسوب وتقنية المعلومات امتحان المفاضلة لقبول الطلاب المتقدمين في الكلية للعام الجامعي 2019م - 2020م.



وطاف د. صالح الشدادي عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات برئيس الجامعة في قاعات الإمتحان مستعرضا عددا من الأمور المتعلقة بسير امتحانات القبول وما تم تطويره مقارنة بالعام الماضي.

وبدوره أشاد رئيس الجامعة بالترتيبات والتجهيزات التي جرت قبل الامتحانات وكذلك عبّر عن ارتياحه الشديد لما شاهده اليوم من ضبط وانتظام في قاعات الإمتحان، ومعايير الشفافية التي اتمست بها اسئلة الإمتحان وبمرونة الأسئلة ودقة التنظيم.

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وخلال التدشين صرح أ.د حسن الرهوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب قائلاً : " ونحن ندشن في هذا اليوم امتحانات القبول لأبنائنا الطلاب وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد فإن دّل على شيء فإنما يدل على أن جامعتنا واقفة شامخة بشموخ ابنائها قاهرة لكل الصعاب، وذلك لتعطينا أمل البناء، وأن القادم سوف يكون أفضل بإذن الله ومنطلق ذلك الأمل والبناء هذه الصروح الأكاديمية العلمية".

ومن جانبه أوضح د. ناصر المنصري نائب عميد كلية الحاسوب لشؤون الطلاب إن الطاقة الإستيعابية في الكلية 50 طالباً، وأن عدد الطلاب المتقدمين لهذا العام يفوق عدد الطلاب المتقدمين في العام الماضي بنسبة 30% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للكلية 213 طالباً، منهم 171 طالباً كرغبة أولى، و42 طالباً كرغبة ثانية.

وحضر إلى الإمتحان 170 طالباً بينما كان عدد الغياب 43 طالباً.

وتجرى امتحانات القبول لهذا العام للطلاب المتقدمين في كلية الحاسوب وتقنية المعلومات، وكلية الشريعة والقانون. علماً أن غدا الأحد سيكون امتحان القبول لطالب كلية الشريعة والقانون.

حضر التدشين/ أ.د صالح عقيل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا. د. محمود علي عاطف الأمين العام لجامعة أبين. أ.م فيصل مهدي عبدالله مسجل عام جامعة أبين. د. سعيد بايونس مدير عام إدارة الإعلام في الجامعة.. أ. عبدالله الصلاحي مدير عام الشؤون القانونية في الجامعة. د. أنيس شعفل نائب عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات للشؤون الأكاديمية. أ.م عبدالله أحمد يحيى مساعد مدير عام التسجيل في الجامعة. وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة أبين.