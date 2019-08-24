لحمدي يزور الإدارات الأمنية لعدد من مديريات ساحل حضرموت

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة من اللقاء كتب الخليج 365 - المكـلا قام مدير إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل المقدم عبدالله احمد لحمدي، بزيارة لعدد من الإدارات الأمنية بالمديريات والمراكز بمديريات ساحل حضرموت.

Advertisements والتقى خلالها بإدارة أمن مديرية غيل بن يمين بالنقيب حسن العليي مدير البحث بالمديرية وبمركز العليب الملازم محمد العبد العمودي وبإدارة الضليعة النقيب وليد سليمان بن شملان وبإدارة أمن مديرية يبعث العقيد علي سالم بادبيان وبإدارة أمن مديرية حجر الرائد فريد الشادلي والقيادة الامنية لمديرية بروم ميفع ومركز بروم. وناقش المقدم عبدالله لحمدي مدير مكافحة المخدرات مع القيادات الأمنية، آلية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة المخدرات ورصد تحركات عناصر التهريب والمروجين والمشتبهين ومن وإلى المديريات للحد من إنتشارها ومحاربتها. وأكد المقدم لحمدي ضرورة التعاون المشترك وتظافر وتكاثف الجهود بين الإدارات الأمنية بكافة ضباطها وأفرادها لمنع إنتشار المخدرات والحد منها. مشيدا بالدعم والاهتمام الذي توليه الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت بقيادة العميد منير كرامة التميمي ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. Advertisements

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