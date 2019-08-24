مليشيا الحوثي ترفض مطالب بالافراج عن مدير بنك اليمن الدولي

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - صنعاء

رفضت مليشيا الحوثي طلباً من إدارة وموظفي بنك اليمن الدولي بالإفراج عن مدير البنك، أحمد ثابت العبسي، وعدد من موظفي البنك الذين اعتقلتهم الميليشيات مطلع شهر أغسطس الجاري، في العاصمة صنعاء.

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وقالت جمعية البنوك الخليجية ومقرها البحرين، ان الخبير الاقتصادي، أحمد ثابت العيسي، يقبع في قبضة سلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء، ونددت باعتقاله، مطالبة جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح الخبير العبسي عضو الجمعية.

وأضافت الجمعية إن رجال المال والأعمال والمصرفيين يفترض بقاؤهم بعيدين عن الصراعات السياسية، ولا يمكن مطلقاً الزج بهم في المعتركات الصراعية لما لهم من دور ورسالة إيجابية في الحفاظ على الاستقرار والسكينة الاقتصادية.

واختطفت المليشيا الحوثية العبسي إضافة إلى اثنين آخرين من إدارة البنك هما زهير فاضل من "قنوات التوصيل ونجم الشهاري من إدارة، IT، وطالب العيسي قيادات في الجماعة بدفع مبالغ مالية مستحقة للبنك، لكن الجماعة رفضت وقامت بسجنه.

ويقبع الخبير الاقتصادي، أحمد ثابت العبسي، مدير بنك اليمن الدولي في معتقل ميليشيات الحوثي منذ بداية شهر أغسطس الحالي دون أن يسمح لأسرته ولا لمسؤولي البنك الذي يديره بزيارته منذ تم اختطافه وسيارته من قلب العاصمة صنعاء.