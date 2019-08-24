بن فريد: الجنوب من أقصاه إلى أدناه سينتفض مع شبوة

أحمد عمر بن فريد

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتناعي تويتر أن ما حدث في عتق كان مؤامرة واستدراج من قبل الإصلاح لخلط الأوراق على تفاهمات الانتقالي مع القيادة في المملكة.

ولفت بن فريد إلى أن بيانات المجلس الانتقالي بالأمس تأكيد على ذلك، ومهما يكن فسوف تتطهر شبوة من دنس الغزاة.

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