صعدة.. التحالف يقصف تحركات للمليشيا في مديرية رازح

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، آب 24، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. وذكرت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. Advertisements

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