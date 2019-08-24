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مقاتلات التحالف تغير على مخازن صواريخ للمليشيا في عطان بصنعاء
السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 خاص
جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم السبت مستهدفة مخازن لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن 4 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مخازن صواريخ لمليشيا الحوثي في جبل عطان وسط مدينة صنعاء.
وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.
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