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تعميم لقيادة السلطة المحلية بحضرموت بدعوة الجميع الى الالتفاف حولها

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تعميم لقيادة السلطة المحلية بحضرموت بدعوة الجميع الى الالتفاف حولها

كتب

الخليج 365 - المكـلا

دعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت كافة شرائح المجتمع بمختلف توجهاتهم الى استشعار الوضع الحالي والتعقيدات الأمنية والعسكرية التي تمر بها البلد .

 

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وشددت قيادة السلطة المحلية على منع عقد أي لقاءات أو اجتماعات تخوض في الشأن العام في هذه المرحلة إلا بموافقة رسمية مسبقة من الجهات الأمنية بالمحافظة .

 

وألزم تعميم صادر عن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الجميع الالتزام بهذا التوجيه ، ودعا الجهات الأمنية القيام بواجبها تجاه ذلك .

 

وأكد التعميم أن هذا الإجراء يأتي لمصلحة الجميع وحرصا" على سلامتهم والتحذير من أي تجمعات في هذه المرحلة الصعبة ، ودعا الجميع إلى الالتفاف حول سلطتهم المحلية وقيادتهم العسكرية لما فيه مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها .

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