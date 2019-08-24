مركز الملك سلمان يوزع مستلزمات زراعية لـ 200 مزارع بالجوف

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة من المساعدات

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كمية من المستلزمات والأسمدة الزراعية لـ 200 مزارع في محافظة الجوف ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي ينفذه ائتلاف الخير للاغاثة الإنسانية.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أشار مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس عبدالله مدهش، الى أن هذه المشاريع التي يمولها مركز الملك سلمان تساهم بشكل كبير في تنمية المجال الزراعي ومساعدة المحافظة لتصبح محافظة منتجة زراعيا كونها من أكثر المحافظات خصوبة في اليمن .

ومن جانبه قال منسق مشاريع سبل العيش بالمحافظة حسن مبارك "ان هذه الأدوات الزراعية تأتي لدعم ومساندة المزارعين في الجوف بعد تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات متعددة نفذها المركز في المجال الزراعي" .