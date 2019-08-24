حصري.. إخوان تعز يُمارسون "الوشاية" ضد صحفيين وناشطين بتعز وإطلاق سراح 2

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حصري.. إخوان تعز يمارسون الوشاية ضد صحفيين وناشطين بتعز وإطلاق سراح 2

السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - علي كامل

كشفت مصادرخاصة، اطلاق سراح صحفيان في تعز بعد أيام من اعتقالهما دون مسوغات قانونية.



وكان الأخوان البعيثي يحيى ومحفوظ اعتقلا لعدة ايام في استخبارات تعز دون أسباب واضحة.

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وبحسب مصادر "الخليج 365"، فمن المرجح ان تكون الأسباب بناء على وشايات من بعض عناصر الاخوان الذين صار لهم صولة وجولة في التاثير على أجهزة الامن الخاضعة لسلطة الامر الواقع التابعة لجماعتهم في تعز.

ووفق المصادر، فإن "المثير للاستغراب أن بعض ناشطي الجماعة اخذوا بعض الصور مع الاخوين البعيثي بعد إطلاق سراحهما.

ويقول مراقبون انها للتغطية على فضيحة الوشايات التي أدمن عليها البعض كجزء من اعمال المقاومة حد تصوره ،من خلالها يثبت هذا البعض للاخرين مدى القدرة على الحاق الاذى اوالترهيب للخصوم.

الجديد بالذكر ان هناك ثالث وهو منير طلال مايزال مجهول مكان اختطافه حتى اللحظة.