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السبت 24 أغسطس 2019
الرئيس هادي
كتب
الخليج 365 - متابعات
اقترحت الكاتبة الخليجية نورا المطيري حلا لمعالجة الوضع في اليمن.
وقالت الكاتبة نورا المطيري إذا استمر التغلغل الإخواني في الشرعية، بتمويل قطر، سوف يكسر اليمن، كما فعل في مصر وتونس وليبيا، وكل مكان وصله مال الغاز القطري.
وتابعت: الحل هو إصلاح الشرعية بقرار من الرئيس هادي بإعادة تشكيل الحكومة، بدون الإصلاح، وبدون الجهلة والمرتزقة الذين يسيئون لليمن أكثر مما يسيئون للتحالف العربي.
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كانت هذه تفاصيل خبر كاتبة خليجية: طريق اصلاح البلاد لدى الرئيس هادي في اعادة تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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