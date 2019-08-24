شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مشكلة عاطفية .. شقيقة الوليد بن طلال تعبر عن صدمتها بعد فوات الأوان وتحذف هذه التغريدة المثيرة .. شاهد ماذا قالت فيها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت الأميرة السعودية ريما بنت طلال بن عبدالعزيز، شقيقة الوليد بن طلال، تغريدة غامضة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة، أثارت الكثير من الجدل. وعبرت الأميرة ريما عن حزنها بعد الاكتشاف أنه كان من الغباء أن "نسير وراء عاطفتنا وأحسنا الظن بمن لا يستحق". أخبار قد تهمك: Advertisements وكتبت الأميرة السعودية وسيدة الأعمال عبر حسابها :« تُحزننا الإكتشافات المتأخرة التي توضّح لنا غباءنا حينما أزحنا عن عقلنا وتبعنا عاطفتنا وأحسنّا الظن بمن لا يستحق».

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