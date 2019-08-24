شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن "أكثر هيمنة ورجولة".. دراسة تكشف أن الصلع من علامات الوسامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تمثل ظاهرة الصلع لدى الرجال إحدى أكثر الظواهر انتشارا في الوقت الذي انتشرت فيه عمليات زراعة الشعر وبشكل كبير وبأسعار منافسة، إلا أن عددا من الدراسات أظهرت بأن هؤلاء الأشخاص يعتبرون الأكثر هيمنة ونجاحا. أخبار قد تهمك: Advertisements

وفقا لدراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأمريكية، فإن الأشخاص المحيطين بالرجال الصلع يعتقدون بأنهم أكثر هيمنة ونجاحا. الصلع من علامات الوسامة الدراسة قامت على عرض صور لرجال وهم بشعر ومن دون شعر على رأسهم، وكانت النتيجة بأن الرجال ذوي الرؤوس المحلوقة كانوا أكثر هيمنة وقوة باعتراف المشاركين في الدراسة. الرجال الصلع أكثر ذكاء ففي دراسة قام بها عالم النفس رونالد هينس من جامعة ساندرلا، تبين بأن الرجال الصلع أذكى وأكثر حكمة من غيرهم. الصلع والقوة الجنسية لطالما تداول الكثيرون مفهوم بأن الرجال الصلع أقوى جنسيا، لانه مرتبط بإرتفاع مستويات التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة الرئيسي. إلا أن العلماء أثبتوا بأن هذا الهرمون لا يتسبب بتساقط الشعر وإنما هرمون ديهدروتستوسترون، وهو هرمون مشتق من التستوستيرون. الرجال يحبون صلعهم وهو ما نشاهده منتشرا بخاصة لدى النجوم، ومنهم نجوم السينما أمثال جيسون ستاثام وفان ديزيل وبروس ويليس وسامويل جاكسون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أكثر هيمنة ورجولة".. دراسة تكشف أن الصلع من علامات الوسامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.