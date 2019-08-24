شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بملابس ضيقة أظهرت ‘‘مواضع حساسة’’ سما المصري تقتحم حمام الرجال في هولندا وتنشر (فيديو وصور فاضحة) وتكشف ما حدث معها بين رجلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت الفنانة سما المصري، مجموعة صور وفيديوهات من زيارتها الأخيرة إلى هولندا. وارتدت سما في هذه الصور ملابس ضيقة أظهرت مفاتن جسدها، وظهرت في إحداها بين رجلين كانا ينظران إليها. أخبار قد تهمك: Advertisements وعلقت قائلة: “دا شارع في هولندا بجوار ميدان الحمام والرجاله الأجانب بتعاكس عادي وبتبص اهي ياجماعه مفيش مشاكل بس مابيتكلموش بيعاكسوا بس”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بملابس ضيقة أظهرت ‘‘مواضع حساسة’’ سما المصري تقتحم حمام الرجال في هولندا وتنشر (فيديو وصور فاضحة) وتكشف ما حدث معها بين رجلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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