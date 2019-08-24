شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بالمايوه في شوارع السعودية .. بعد المطالبة بـ‘‘البناطيل في الجامعات’’ .. شاهد إلى أين وصلت الأمور؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصل هاشتاق “#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات” للتريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وتفاعل معه المغردون.

يأتي ذلك بعد دعوات أطلقها مغردون للسماح للطالبات بإرتداء البناطيل في الجامعات وتصدر الهاشتاج تريند تويتر بعد فترة وجيزة من إطلاقه.

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وشهد تفاعلًا كبيرًا وتباينًا في أراء المغردين حيث أكدت أحدى داعمي الهاشتاج” يهمني أنا كطالبة اللبس اللي أرتاح فيه مو ترتاح عيون الأمن منه وقالت أخرى المفروض نخرج وقت ما نبي وملابسنا على كيفنا والأمن يشيلونهم خلاص.

وتساءلت أخرى ” مو نزل قرار قبل فترة بحرية اللبس في الجامعات ؟ ليش محد طبقة؟ وقالت مغردة ” إذا جينا عن الستر في البنطلون استر بدون نقاش على الأقل السيقان متغطية عكس التنورة أسبابكم ما هي مقنعة ولا راح تكون .

وفي الجهة الأخرى إنتقد حساب على تويتر الهاشتاج وقال ” بكرة يجون نطالب بلبس المايوهات في السوق، المراهقات مدرعمين كذا ناس تبي الفضايح ويبون يصيرون مثل دبي يا عالم السعودية غير ودبي غير .