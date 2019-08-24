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قيادي بارز في القاعدة يقاتل في صفوف الإصلاح بشبوة

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عدن - ياسمين التهامي - اظهرت قناة الحدث مقطعا مصورا للقيادي في تنظيم القاعدة ابوالبراء البيضاني وهو يقاتل في صفوف الشرعية بكلية النفط بشبوة ضد النخبة الشبوانية.

وذكرت تقارير القاعدة ان "البيضاني" وهو قيادي بتنظيم القاعدة ومطلوب دولياً.

وظهر وهو يقاتل ضد قوات النخبة الشبوانية في كلية النفط بشبوة بعد اعلان قوات الشرعية سيطرتهم عليها.

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وتقول تقارير اعلامية ان الشرعية تستخدم متشددين منتميين الى القاعدة لقتال النخبة من اجل ابعادهم عن المناطق النفطية التي يستولي عليها مسؤولون كبار في الشرعية اليمنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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