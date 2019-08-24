شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بارز في القاعدة يقاتل في صفوف الإصلاح بشبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظهرت قناة الحدث مقطعا مصورا للقيادي في تنظيم القاعدة ابوالبراء البيضاني وهو يقاتل في صفوف الشرعية بكلية النفط بشبوة ضد النخبة الشبوانية. وذكرت تقارير القاعدة ان "البيضاني" وهو قيادي بتنظيم القاعدة ومطلوب دولياً. وظهر وهو يقاتل ضد قوات النخبة الشبوانية في كلية النفط بشبوة بعد اعلان قوات الشرعية سيطرتهم عليها. Advertisements وتقول تقارير اعلامية ان الشرعية تستخدم متشددين منتميين الى القاعدة لقتال النخبة من اجل ابعادهم عن المناطق النفطية التي يستولي عليها مسؤولون كبار في الشرعية اليمنية.

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