شكرا لقرائتكم خبر عن البيض يدلي بأول تصريح حول ما يحدث في شبوة ويعلن موقفه رسميا .. شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نجل الرئيس علي سالم البيض هاني البيض بان تأخير الحسم في شبوة وحضرموت خطير على الجنوبيين.

وقال هاني البيض في تغريدة له على تويتر :" ان عامل الوقت مهم جدا واي تأخير او ترحيل الحسم في شبوة وحضرموت خطير على الجنوبيين من الناحية السياسية والجيوسياسية , مشيرا الى ان الارتدادات لها فعلها ايضا.

Advertisements

واضاف بالقول:" دون شبوة وحضرموت لا احد يستطيع الحديث عن عودة الجنوب لأبنائه ,ولكن حتما سينتصر الجنوبيون ويستعيدون ارضهم وحقهم المسلوب وقريباً

واوضح ان احداث وتطورات شبوة أظهرت وجهاً لطبيعة الحرب والصراع في هذه المناطق وانه شمالي - جنوبي حتى لو تدثر الطرف المعتدي بغطاء الشرعية المهترئ..

واختتم البيض بالقول: "وسيؤكد ويظهر هذا الواقع وجليا وللرأي العام مجرد البدء في عملية تطهير حضرموت الوادي والصحراء وبقية الاراضي المحتلة.